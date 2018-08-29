2018-08-29T16:20:40+03:00
Политика

Лавров заявил об интенсивном развитии отношений с Саудовской Аравией

Глава МИД РФ отметил хороший уровень взаимодействия по международным и региональным делам, в том числе в сфере безопасности
Денис СУХОВ
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Глава саудовского МИД Адель Аль-Джубейр и министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровГлава саудовского МИД Адель Аль-Джубейр и министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Отношения Москвы и Эр-Рияда интенсивно развиваются, а взаимодействие в международных и региональных делах находится на высоком уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром

«Наши двусторонние отношения достаточно интенсивно развиваются по всем направлениям. Наша координация и обмен мнениями по международным и региональным делам также находятся на очень хорошем уровне». - подчеркнул российский министр.

Особенно Лавров отметил готовность сторон совместно бороться с терроризмом и экстремизмом, так как конфликтный потенциал в стратегически важном регионе Ближнего Востока и Северной Африки оказывает самое негативное воздействие на глобальную безопасность.

«Наши страны полны решимости бескомпромиссно бороться с терроризмом во всех его проявлениях, уделяя особое внимание искоренению террористической и экстремистской идеологии», - подчеркнул глава МИД РФ.

По итогам встречи стороны договорились укреплять дальнейшее сотрудничество.

«Мы договорились наращивать наши связи по всем направлениям в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты между нашими лидерами в ходе визита в РФ короля Саудовской Аравии Сальмана в октябре прошлого года», - заключил Лавров.

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