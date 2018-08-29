Районный суд Киева отказался освободить Савченко из-под стражи

СЕГОДНЯ 21:49 2018-08-29T21:50:09+03:00

Инстанция не стала изменять меру пресечения нардепу на домашний арест

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Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения депутату Верховной Рады Надежде Савченко на домашний арест, оставив ее под стражей.

«В удовлетворении ходатайства защитника (Константина) Глобы по изменению меры Савченко с содержания под стражей на домашний арест, а также по применению личного поручительства отказать», - постановила инстанция в ходе заседания, которое транслировалась украинским национальным телевидением.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание. По версии генпрокуратуры Украины нардеп готовила теракты в здании парламента и в правительственном квартале Киева.

Савченко грозит от пяти лет до пожизненного заключения. Ранее Апелляционный суд Киева принял решение оставить депутата под стражей до 7 сентября, ходатайство защиты о переводе под домашний арест осталось без удовлетворения.