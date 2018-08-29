Районный суд Киева отказался освободить Савченко из-под стражи
Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения депутату Верховной Рады Надежде Савченко на домашний арест, оставив ее под стражей.
«В удовлетворении ходатайства защитника (Константина) Глобы по изменению меры Савченко с содержания под стражей на домашний арест, а также по применению личного поручительства отказать», - постановила инстанция в ходе заседания, которое транслировалась украинским национальным телевидением.
Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание. По версии генпрокуратуры Украины нардеп готовила теракты в здании парламента и в правительственном квартале Киева.
Савченко грозит от пяти лет до пожизненного заключения. Ранее Апелляционный суд Киева принял решение оставить депутата под стражей до 7 сентября, ходатайство защиты о переводе под домашний арест осталось без удовлетворения.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»