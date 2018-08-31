2018-08-31T11:34:44+03:00
Общество

Лето 2018 может стать одним из самых длинных в истории наблюдений за погодой

Метеорологи отметили, что теплое время года длится уже 123 дня и стало третьим по продолжительности в истории наблюдений
Ася РОМАНЧУК
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Московское лето обещает стать одним из самых продолжительных в истории наблюденийМосковское лето обещает стать одним из самых продолжительных в истории наблюденийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики отмечают, что лето 2018 года не только аномально теплое, но и продолжительное. По продолжительности теплых дней оно является третьим за историю наблюдений.

В центре погоды «Фобос» отмечают, что метеорологическое лето длится уже 123 дня. То есть температура не опускается ниже показателей, которые свойственны переходу в осеннее состояние.

Даже жаркое лето 2010 года не было таким затяжным.

- Это лето стало третьим за историю наблюдений за московской погодой. Первенство пока за летом 1996 года, тогда оно длилось 130 дней, на втором месте лето 1967 года, его продолжительность составила 127 дней. Есть все основания думать, что это лето займет второе место, потеснив предыдущий показатель, сообщают синоптики.

Среднесуточная температура за это время составляет 19,2 градуса, что на полтора градуса превышает норму, отмечает телеканал «360».

Несмотря на то, что это лето обошлось без запредельных температурных рекордов, оно держит стабильно высокие показатели.

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