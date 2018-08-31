2018-08-31T16:12:42+03:00
Политика

Песков: на отношения Путина и Кочаряна не влияют события в Армении

Ранее президент России поздравил с днем рождения бывшего лидера Армении
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на отношения Владимира Путина и бывшего лидера Армении Роберта Кочаряна не влияют события в Армении. По его словам, двух политиков связывает давняя дружба.

"Вы знаете, что на протяжении многих лет Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении", - сказал Песков, комментируя недавний разговор Путина и Кочаряна.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что российский президент по по телефону поздравил с днем рождения экс-главу АРмении, которому 31 августа исполнилось 64 года.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В июле Специальная следственная служба страны предъявила ему обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

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