National Interest рассказал об уязвимости F-35

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-01T07:52:50+03:00

У истребителя при попадании молнии может отказать электроника и воспламениться топливный бак

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Американские истребители F-35 уязвимы для ударов молний. Об этом сообщает журнал National Interest.

Выяснилось, что в начале августа 2018 года Корпус морской пехоты США попросил закупить переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, которые развернуты на американской базе "Ивакуни" на японском острове Хонсю.

"Поскольку F-35, как самолёт с композитным типом, не обеспечивает необходимую пассивную защиту от молнии, запрашиваемые громоотводы необходимы для развертывания воздушных судов на любом экспедиционном аэродроме... на которых не соблюдены требования по защите самолетов от молний", - говорится в обосновании корпуса морпехов.

Пентагон сообщил, что корпорация Lockheed Martin, производитель F-35, уже тестирует возможности защиты от подобных угроз, в частности по сохранности "мозга" самолета — Автономной логистической информационной системы (ALIS) при ударе молнии.

Также в истребителе может сдетонировать горючее в топливных баках при попадании разряда тока в машину во время грозы. Издание отмечает, что с этой проблемой Пентагон уже давно знаком. Еще в 2012 году у F-35 выявили опасность, связанную с накоплением паров газа в баках, которые опасны сами по себе.

Удар молнии может спровоцировать пожар. У компании Lockheed Martin стоит задача, сделать топливную систему инертной на земле.