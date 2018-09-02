Боно потерял голос на концерте в Берлине

СЕГОДНЯ 05:16 2018-09-02T05:19:28+03:00

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Солист ирландской группы U2 Боно неожиданно потерял голос 1 сентября прямо во время концерта в Берлине. Представление проходило на сцене Mercedes-Benz Arena.

Группа распространила пресс-релиз в котором попросила прощение у своих фанатов за несостоявшийся концерт.

"Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос", — пояснили музыканты.

Пока неизвестно, по каким причинам Боно не смог петь. Со цены он заверил зрителей, что не делал ничего, что могло бы негативно отразиться на голосе. Вокалист отметил, что все произошло в один момент - за 10 минут до этого его прекрасно звучал.

“Я могу заверить вас, что я не курил. Но здесь как гигантская сигара”, - отметил музыкант, имея ввиду дым-машины, которые он потом попросил выключить.

Боно признался, что растерян. Он обратился за помощью к медикам, передает РИА Новости.

Сейчас группа совершает тур по Европе. Следующим концертным городом должен был стать Кельн. Выступления запланированы на 4 и 5 сентября. А потом U2 ждет Париж.