Пашинян надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что в ближайшее время планирует посетить Москву, чтобы встретиться там с президентом РФ Владимиром Путины.
«В ближайшее время ожидается мой визит в Москву, в ходе которого я встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным», - сказал политик в ходе видеоэфира на своей странице в Facebook. Как отметил армянский премьер, это будут уже третьи его переговоры с российским лидером.
Также премьер республики выразил надежду на то, что в ходе его визита в Москву удастся решить многие вопросы в армяно-российских отношениях, по поводу которых, по словам Пашиняна, в последнее время звучит много комментариев.
Между тем, как заверил глава правительства Армении, сам он считает сложившую ситуацию в отношениях между Москвой и Ереваном «рабочим процессом, который развивается нормально».
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