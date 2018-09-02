2018-09-02T20:59:13+03:00
В мире

Пашинян надеется на встречу с Путиным в ближайшее время

Премьер Армении собирается в сентябре посетить Москву, чтобы решить проблемы в армяно-российских отношениях
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПремьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что в ближайшее время планирует посетить Москву, чтобы встретиться там с президентом РФ Владимиром Путины.

«В ближайшее время ожидается мой визит в Москву, в ходе которого я встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным», - сказал политик в ходе видеоэфира на своей странице в Facebook. Как отметил армянский премьер, это будут уже третьи его переговоры с российским лидером.

Также премьер республики выразил надежду на то, что в ходе его визита в Москву удастся решить многие вопросы в армяно-российских отношениях, по поводу которых, по словам Пашиняна, в последнее время звучит много комментариев.

Между тем, как заверил глава правительства Армении, сам он считает сложившую ситуацию в отношениях между Москвой и Ереваном «рабочим процессом, который развивается нормально».

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