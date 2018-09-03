NI: Поступление Су-35 на вооружение Китая стало «кошмаром» для ВВС США

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-03T09:07:46+03:00

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Поступление российских многофункциональных истребителей Су-35 на вооружение ВВС Китая обернулось «ночным кошмаром» и настоящей головной болью для американской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом пишет портал The National Interest. По оценке издания, Су-35 является самой боеспособной машиной в военно-воздушных силах НОАК, и наличие этого самолета значительно укрепляет китайскую авиацию в регионе.

Также отмечается, что Су-35 может выступать в качестве носителя новейшей китайской ракеты большой дальности PL-15. Последняя, по некоторым данным, способна поражать цели на дистанции до 300 км и представляет серьезную угрозу для самолетов-заправщиков и авиационных комплексов радиообнаружения и наведения (AWACS), на которых держится вся инфраструктура операций ВВС США в регионе.

Контракт на поставку Китаю 24 российских многофункциональных истребителей Су-35 был подписан в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении ВКС РФ.

Су-35 относят к условному поколению 4++, что означает максимальное приближение характеристик самолета к требованиям для истребителей пятого поколения, за исключением применения стелс-технологий и активной фазированной антенной решётки в РЛС.