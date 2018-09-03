2018-09-03T16:01:35+03:00
Политика

Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму

Президент предложил исключить из Основного закона положение, позволяющее размещать на территории страны иностранные военные базы на условиях аренды
Денис СУХОВ
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Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте в РФПорошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте в РФФото: Диана БЕЛАЯ
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Президент Украины предложил Верховной Раде поправки в конституцию страны, исключающие статью о возможности размещения на территории государства иностранных военных баз на условиях аренды.

По словам представителя украинского президента в Верховной Раде Ирины Луценко, Порошенко внес в парламент поправки, закрепляющие в конституции «евроатлантическое направление» развития страны.

«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды», - добавила Луценко.

По словам представителя главы государства, речь идет о базах Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова.

Напомним, со времен развала СССР Черноморский флот РФ базировался в Крыму на условиях аренды. В соответствии с соглашением от 2010 года Москва и Киев договорились продлить пребывание ЧФ на полуострове после 2017 года — за это украинской стороне была предоставлена солидная скидка на российский газ.

Впрочем, нынешние власти в Киеве могут спокойно выдохнуть, ведь с 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, российских военных баз на территории Украины больше нет.

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