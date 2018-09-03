Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму
Президент Украины предложил Верховной Раде поправки в конституцию страны, исключающие статью о возможности размещения на территории государства иностранных военных баз на условиях аренды.
По словам представителя украинского президента в Верховной Раде Ирины Луценко, Порошенко внес в парламент поправки, закрепляющие в конституции «евроатлантическое направление» развития страны.
«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды», - добавила Луценко.
По словам представителя главы государства, речь идет о базах Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова.
Напомним, со времен развала СССР Черноморский флот РФ базировался в Крыму на условиях аренды. В соответствии с соглашением от 2010 года Москва и Киев договорились продлить пребывание ЧФ на полуострове после 2017 года — за это украинской стороне была предоставлена солидная скидка на российский газ.
Впрочем, нынешние власти в Киеве могут спокойно выдохнуть, ведь с 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, российских военных баз на территории Украины больше нет.
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