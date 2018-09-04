Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-04T09:10:03+03:00

Япония выразила протест России в связи с памятными мероприятиями на Курилах Фото: REUTERS

Мероприятия на островах южной части Курильской гряды были посвящены годовщине окончания Второй мировой войны

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Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением на Южных Курилах памятных мероприятий по поводу годовщины окончания Второй мировой войны.

«Усиление военного присутствия России на четырех северных островах (так Токио называет российские южные Курильские острова) расходится с позицией Японии. Используя различные возможности, мы выражаем протесты на этот счет», - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что протест был выражен по дипломатическим каналам через японское посольство в России в понедельник, 3 сентября, передает ТАСС.

Напомним, с середины XX века Россия и Япония ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основной вопрос - принадлежность южной части Курил. В МИД РФ ранее заявляли, что российский суверенитет над островами пересмотру не подлежит.