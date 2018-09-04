2018-09-04T09:10:03+03:00
Политика

Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах

Мероприятия на островах южной части Курильской гряды были посвящены годовщине окончания Второй мировой войны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Япония выразила протест России в связи с памятными мероприятиями на КурилахЯпония выразила протест России в связи с памятными мероприятиями на КурилахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением на Южных Курилах памятных мероприятий по поводу годовщины окончания Второй мировой войны.

«Усиление военного присутствия России на четырех северных островах (так Токио называет российские южные Курильские острова) расходится с позицией Японии. Используя различные возможности, мы выражаем протесты на этот счет», - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что протест был выражен по дипломатическим каналам через японское посольство в России в понедельник, 3 сентября, передает ТАСС.

Напомним, с середины XX века Россия и Япония ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основной вопрос - принадлежность южной части Курил. В МИД РФ ранее заявляли, что российский суверенитет над островами пересмотру не подлежит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скворцова: угрозы повышения цен на лекарства в России нет
ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов
На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак
Иностранные медикаменты впустят на российских рынок без испытаний
Российских медиков наградили за работу в Сирии
Климкин: Украине необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией
«Катастрофа»: Климкин рассказал о массовом бегстве украинцев из страны
Погода в Москве на 4 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
«Без Киева не обошлось»: Прилепин убежден в причастности Украины к убийству Захарченко
Умерла звезда сериалов «Доктор Кто» и «Семерка Блейка» – актриса Жаклин Пирс
Климкин рассказал, когда на Украине появятся базы НАТО
Япония сообщила о «крупнейшей» эскадре кораблей ВМФ России, прошедшей через пролив Лаперуза
Старые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей
Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе
Климкин: Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией
Пользователи Facebook и Instagram снова пожаловались на сбои в работе сервисов
Украинский омбудсмен заявила, что обмен моряками с Россией невозможен
«Это хорошо – для меня!»: Трамп отреагировал на новость о планах Керри баллотироваться в президенты США
Московские хирурги удалили у пациента гигантскую опухоль весом более 20 кг
Атака дронов боевиков в Латакии: погибли трое сирийских военных, девять ранены
Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном
Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки
Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров