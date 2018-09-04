Порошенко внес в Верховную раду проект о военном приветствии "Слава Украине"

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-04T10:34:44+03:00

Документ вносит изменения в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект о новом военном приветствии, которым будет лозунг украинских националистов "Слава Украине!".

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что глава государства поручил разработать документ, по которому прежние приветствия "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!" будет заменен на девиз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Законопроект вносит изменения в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав Вооруженных сил Украины. Как отмечается на сайте парламента, статус проекта определен как неотложный.

"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг запрещенной в России экстремистской организации "Украинской повстанческой армии". Героизация организации и ее лидеров Бандеры и Романа Шухевича ранее критиковалась ветеранами Великой Отечественной войны и политиков, которые обвиняют бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.