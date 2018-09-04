Пользователи сообщили о сбое в работе Youtube

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-04T18:01:59+03:00

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Во вторник, 4 сентября, стало известно о массовом сбое в работе Youtube. Как выяснилось, около 16:00 мск проблемы с видеохистингом появились у интернет-пользователей по всему миру. Жалобы начали поступать из России, Италии, Великобритании, ФРГ, а также из США, Бразилии и Мексики.

По имеющимся данным, у большинства пользователей (60%) не открывается сам сайт Youtube. Кроме того, у 28% юзеров возникли трудности с просмотром видеороликов, а еще 12% не могут войти в свои аккаунты, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный случай. К примеру, в апреле этого года сбой в работе Youtube произошел в России. Тогда почти 50% пользователей также не могли зайти на сайт видеохостинга.

СПРАВКА «КП»

Видеохостинговая компания Youtube является дочерним обществом компании Google.