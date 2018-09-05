Должникам запретили переписывать имущество на родных

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-05T11:12:13+03:00

Теперь в случае раздела имущества в семье, будут учитываться и интересы заемщиков

Изменить размер текста: A A

Верховный суд России фактически запретил должникам переписывать имущество на детей и супругов без учета интересов взыскателей. Теперь у человека не получится «спрятать» имущество и уйти от должностных обязанностей.

Примером такого запрета стал случай, когда супруги решили разделить имущество, не расторгая брак. Причиной этому послужила задолженность мужа в размере двух миллионов рублей. После того, как судебные приставы арестовали имущество семьи, жена подала в суд на раздел имущества.

Договориться паре в суде удалось полюбовно. Они заключили мировое соглашение, в результате которого один дом был полностью переписан на жену, а две трети второго — на дочь должника. Вся техника и ценные вещи также были переданы в распоряжение женщин.

В результате, судебным приставам пришлось снять арест с имущества, так как оно больше не принадлежало должнику. Однако заемщик таким исходом оказался недоволен и обратился в вышестоящую инстанцию.

Приняв сторону потерпевшего Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Отмечается, что в дальнейшем суды обяжут более тщательно изучать вопрос. Не исключено, что между супругами будут делить не только имущество, но и долги, передает «Российская газета».