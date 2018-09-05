Депутат Госдумы предложил удвоить социальный налоговый вычет

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-05T13:45:34+03:00

По мнению Ивана Сухарева, установленная в 2007 году предельная сумма налогового вычета утратила свою актуальность

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил внести изменения в Налоговый кодекс, по которым будет удвоен социальный налоговый вычет. По его мнению, предельная сумма налогового вычета, принятая больше десяти лет назад, сейчас утратила свою актуальность не помогает обучающимся в вузах. За годовой налоговый период можно возвращать из суммы затраченных средств не более чем 15 600 рублей.

«С начала прошлого десятилетия наблюдается устойчивый рост стоимости обучения во всех вузах страны. Средняя стоимость одного года учёбы в период с 2009 по 2017 год возросла более чем на 50 тысяч рублей... При этом сумма налогового вычета не менялась с того времени», — сказал Сухарев.

Он отметил, что предлагаемый законопроект может создать дополнительную мотивацию для получения высшего образования, передает RT.

Напомним, в прошлом году глава Ростуризма Олег Сафонов поддержал инициативу Совета Федерации по налоговым вычетам для россиян, покупающих путевки в российские санатории.