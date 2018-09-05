2018-09-05T18:37:08+03:00
В мире

В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров

В настоящее время на борту лайнера остается 521 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Самолеты авиакомпании EmiratesСамолеты авиакомпании EmiratesФото: REUTERS
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В среду, 5 сентября, стало известно, что сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не выпускают людей из самолета авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая. Речь идет о 521 пассажире рейса EK203.

Людям запретили покидать лайнер после того, как командир воздушного судна связался с диспетчерами после приземления и сообщил, что у двух пассажиров сильный жар, а еще около 100 человек «безостановочно кашляют».

В настоящее время лайнер держат вдалеке от терминала аэропорта. Проводится расследование. Медики пытаются выяснить, какое заболевание могло так быстро сразить такое количество людей, сообщает телеканал ABC News.

Кстати, напомним о случае в аэропорту Нью-Йорка, который произошел в прошлом году. Как сообщал сайт kp.ru, в феврале 2017 года там 11 человек прошли на посадку без досмотра: охрана отсутствовала на месте и пассажиры сами прошли через металлодетектор.

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