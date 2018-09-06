2018-09-06T14:01:46+03:00
Общество

Россияне стали реже создавать семьи

За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее
Ася РОМАНЧУК
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Число россиян, которые хотят вступить в брак, сокращаетсяЧисло россиян, которые хотят вступить в брак, сокращаетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россияне стали реже вступать в брак. До ЗАГСа доходят с каждым годом все меньше и меньше пар. По статистике за семь месяцев 2018 года поженившихся оказалось на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Эксперты ожидают, что статистика по итогам августа, которая пока не готова, будет несколько оптимистичнее. Спасти ситуацию должна была красивая свадебная 18.08.2018.

Но даже августовский всплеск не сможет выровнять годовые показатели. Тенденция к снижению браков наблюдается с 2014 года. Это объясняется демографическим спадом, который был в стране в 90-х годах.

С января–июль было заключено 495,5 тыс. браков. Если количество свадеб уменьшается, то количество разводов незначительно, но растет. Показатель увеличился на 0,4%, до 349,4 тыс. случаев.

Параллельно с браками снижается число детей, которые рождаются в стране. В 2014 году на свет появилось 1,95 млн россиян, а в прошлом году — уже только 1,69 млн, пишет газета «Известия».

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