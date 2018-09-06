2018-09-06T14:22:22+03:00
Общество

ФСО предлагает не делить при разводе квартиры, купленные военнослужащими

Речь идет о недвижимости, приобретенной военнослужащим-контрактником в рамках военной ипотеке
Ася РОМАНЧУК
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Квартиры, купленные в военную ипотеку, при разводе будут оставаться собственностью военнослужащегоКвартиры, купленные в военную ипотеку, при разводе будут оставаться собственностью военнослужащегоФото: Евгения ГУСЕВА
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В ФСО предложили защитить имущественные права военнослужащих, которые купили квартиры в рамках накопительно-ипотечной программы. Данная недвижимость должна оставаться в единоличной собственности у военнослужащего даже при разводе.

Соответствующий законопроект перед внесением на рассмотрение правительства дорабатывает Федеральная служба охраны РФ.

Инициативу уже раскритиковали в президентском совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Если проект будет принят, то это ущемит права супругов и детей военнослужащих.

Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения действует в России с 2005 года. По ней военнослужащий может получить деньги на покупку или строительство жилья. Именно это имущество хотят защитить в ФСО, внеся поправки в Семейный кодекс. Исключение будет сделано только для ситуаций, когда между супругами заключен брачный договор.

Сейчас в судебной практике такая недвижимость признается совместной собственностью супругов, сообщает газета «Известия».

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