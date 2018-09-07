Матвиенко во главе российской делегации посетит КНДР 9 сентября

СЕГОДНЯ 03:17 2018-09-07T03:17:29+03:00

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Делегация из России, состоящая из членов Совета Федерации и губернаторов, во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко 9 сентября посетит КНДР. Российские политики примут участие в торжествах по случаю 70-летия образования Северной Кореи

В ходе визита состоятся переговоры делегатов с руководством Корейской народной демократической республики. Кроме того, Матвиенко по поручению президента РФ Владимира Путина передаст главе КНДР Ким Чен Ыну личное послание российского лидера, пишут «Известия».

Матвиенка отметила, что после визита в КНДР у России появится возможность продолжать попытки выполнения посреднической миссии между парламентами обеих Северной и Южной Корей.

По словам Матвиенко, планирует посетить с визитом и республику Корея. В Сеул глава Совфеда отправится уже в октябре.