2018-09-07T11:19:07+03:00
Общество

Пресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в Мосгордуме

Ранее российское отделение Transparency International заявило, что из-за деятельности Бабкиной в качестве депутата Мосгордумы и руководителя театра «Русской песни» возникает, якобы, «круговой конфликт интересов»
Денис СУХОВ
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Пресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в МосгордумеПресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в МосгордумеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пресс-атташе Надежды Бабкиной и представитель театра «Русская песня» Константин Филиппов не стал комментировать утверждения о конфликте интересов из-за работы народной артистки в Мосгордуме.

«Не комментируем», - ответил Филиппов на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее российское отделение международной организации Transparency International опубликовало доклад, из которого следует, что в качестве депутата Мосгордумы Надежда Бабкина имеет возможность контролировать работу городского департамента культуры. Последний является учредителем театра «Русская песня», где артистка с 2002 года является худруком и директором.

По мнению Transparency International, когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступление на его сцене, эту сделку согласовывает учредитель, то есть департамент культуры Москвы, таким образом возникает «круговой конфликт интересов», утверждает организация.

Музыкальный театр фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной существует с 2000 года. Главное направление его работы - "знакомство широкой публики с традиционной культурой народов многонациональной России", отмечается на сайте учреждения.

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