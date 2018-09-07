2018-09-07T12:06:35+03:00
Происшествия

В тайном захоронении в Мексике нашли останки более 160 человек

Тела были погребены не менее двух лет назад
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Мексике нашли крупное захоронениеВ Мексике нашли крупное захоронениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мексике обнаружено тайное захоронение с останками большого количества людей. Находка сделана в штате Веракрус. По данным специалистов, здесь были захоронены не менее 168 человек.

По словам прокурора штата Хорхе Уинклера, помимо скелетов в месте захоронения археологи обнаружили предметы одежды и была, ценности и личные вещи умерших. Кроме того в захоронении рядом с останками удалось найти 114 удостоверений личности.

В интересах следствия место захоронения не разглашается. Известно лишь, что могилы были найдены по наводке свидетеля. Их поиск продолжался около месяца, пишет сайт телеканала «Звезда».

Как сообщил Уинклер, по данным специалистов, тела погибших были захоронены не менее двух лет назад.

Добавим, что подобные находки в Мексике — не редкость. Таким способом здесь хоронят жертв конфликтов наркокарателей.

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