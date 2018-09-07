Володин предложил сформировать межпарламентскую комиссию с Вьетнамом
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил сформировать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом он сообщил на встрече с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.
"Когда есть вопросы и конкретный результат, необходимо более системно выстаивать работу и обсуждать те темы, которые важны для развития сотрудничества", -сказал Володин.
Он отметил, что с таким предложением уже можно выходить, так как парламентские отношения развиваются активно.
Спикер Госдумы напомнил, что такие комиссии уже созданы между нижней палатой и парламентами Италии, Франции, Ирана. По его данным, формирование таких структур ожидается с Германией и Республикой Корея.
"Это формат уже апробирован. И его можно было бы реализовать в рамках развития наших двусторонних отношений между парламентами", - добавил Володин, передает ТАСС.