2018-09-07T20:04:42+03:00
Политика

Володин предложил сформировать межпарламентскую комиссию с Вьетнамом

Спикер Госдумы напомнил, что такие комиссии уже созданы между нижней палатой и парламентами Италии, Франции, Ирана
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСССпикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил сформировать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Вьетнамом. Об этом он сообщил на встрече с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.

"Когда есть вопросы и конкретный результат, необходимо более системно выстаивать работу и обсуждать те темы, которые важны для развития сотрудничества", -сказал Володин.

Он отметил, что с таким предложением уже можно выходить, так как парламентские отношения развиваются активно.

Спикер Госдумы напомнил, что такие комиссии уже созданы между нижней палатой и парламентами Италии, Франции, Ирана. По его данным, формирование таких структур ожидается с Германией и Республикой Корея.

"Это формат уже апробирован. И его можно было бы реализовать в рамках развития наших двусторонних отношений между парламентами", - добавил Володин, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Турция - Россия: в воротах у наших появится Лунев, в полузащите - Черышев, а в атаке - Дзюба
Глава Минобороны Франции заявила о «шпионаже» российского спутника
Министр информполитики Украины пожаловался на сюжет ВВС о санаториях в «русском Крыму»
Пол Маккартни выпустил первый студийный диск с 2013 года
Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Республике Беларусь
Центрбанк может повысить коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%
Актриса Раиса Рязанова опровергла сообщение о своей госпитализации
Умерла актриса Лиз Фрайзер
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram
Ученые нашли травоядную акулу
Песков оценил перспективы встречи Путина и Порошенко
Швед Олле Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
Путин в октябре совершит визит в Узбекистан
Вучич отказался встречаться с лидером Косово в Брюсселе
Следующая встреча глав РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в России
Путин уведомил Роухани и Эрдогана о вероятных провокациях с химоружием в сирийском Идлибе
Силуанов назвал сроки запуска новой системы индивидуальных пенсионных накоплений
Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве
Депутат Госдумы предложил ввести запрет на дорожные работы днем