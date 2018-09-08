2018-09-08T09:26:38+03:00
В мире

Трамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого дома

Опубликовавшее статью издание The New York Times выразило надежду, что ведомство воздержится от злоупотребления полномочиями
Денис СУХОВ
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Трамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого домаТрамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого домаФото: "КП" Архив
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Президент США Дональд Трамп призвал главу Минюста Джеффа Сешнса начать расследование и найти автора анонимной критической статьи о работе Белого дома.

Соответствующая публикация появилась на страницах газеты The New York Times. Ее неназванный автор представился как высокопоставленный сотрудник Белого дома и заявил, что в президентской администрации существует «движение сопротивления» Трампу. В частности, многие «чиновники высокого ранга» прилежно трудятся над тем, чтобы не допустить реализации части повестки Трампа и его «наихудших намерений», включая улучшение отношений с Россией.

В свою очередь газета The Wahington Post сообщила, что сразу после выхода статьи в Белом доме начались поиски ее автора. Утверждается, что материал вызвал у Трампа ярость и приступ «вулканического гнева», глава государства расценил его как измену. Стоит ли говорить, что все высокопоставленные сотрудники администрации поспешили откреститься от публикации.

«Это вопрос национальной безопасности. Я думаю, что Джефф (Сешнс) должен расследовать, кто является автором этой статьи, потому что я действительно считаю, что это вопрос национальной безопасности», - отметил президент, общаясь накануне с журналистами на борту своего самолета.

Любопытно, что по поводу статьи высказалась и первая леди Меланья Трамп, которая довольно редко выступает с заявлениями. Супруга президента призвала автора публикации «выйти из тени», так как подобные анонимные сообщения не укрепляют, но наоборот, расшатывают политику государства. В свою очередь политические эксперты сходятся во мнении, что материал NYT появился с посыла Демократической партии в рамках выборной кампании в Конгресс.

Сама газета The New York Times наотрез отказалась выдавать автора критической статьи и выразила надежду, что Минюст США воздержится от злоупотребления полномочиями и проведения соответствующего расследования.

«Угрозы со стороны президента лишний раз иллюстрируют, почему мы не должны раскрывать личность автора этой публикации. Угрозы одновременно должны служить нам напоминанием о важности свободы и независимости прессы для американской демократии», - резюмировала редакция издания.

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