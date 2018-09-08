Американское издание рассказало о новом российском миномете, способном бесшумно поражать позиции противника

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-08T16:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Американское издание Drive рассказало о новом российском миномете 2Б25 "Галл", способном бесшумно поражать позиции противника. Бесшумность обеспечивает специальный поршень, запирающий при выстреле газы в хвостовике. При этом также не образуется дым и ударная волна. Хотя при этом ограничивается радиус стрельбы до 1200 метров.

Скорострельность миномета равна пятнадцати выстрелам в минуту. Также оружие может выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Издание подчеркивает, что при таком оперативном обстреле противник, скорее всего, будет только предполагать, откуда ведется атака и не сможет предпринять контратаку. Кроме того, даже если обстрел из 2Б25 принесет незначительные повреждения, то как минимум заметно испортит позиции противника.

Напомним, российский носимый миномет 2Б25 «Галл»был разработан в нижегородском ОАО ЦНИИ «Буревестник». Широкой публике был представлен в 2011 году, в настоящее время выпускается серийно.