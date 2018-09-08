2018-09-08T16:43:56+03:00
Политика

Американское издание рассказало о новом российском миномете, способном бесшумно поражать позиции противника

Бесшумность обеспечивает специальный поршень, запирающий при выстреле газы в хвостовике
Екатерина БОЛГОВА
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Миномет 2Б25 «Галл». Фото: ОАО ЦНИИ «Буревестник»Миномет 2Б25 «Галл». Фото: ОАО ЦНИИ «Буревестник»
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Американское издание Drive рассказало о новом российском миномете 2Б25 "Галл", способном бесшумно поражать позиции противника. Бесшумность обеспечивает специальный поршень, запирающий при выстреле газы в хвостовике. При этом также не образуется дым и ударная волна. Хотя при этом ограничивается радиус стрельбы до 1200 метров.

Скорострельность миномета равна пятнадцати выстрелам в минуту. Также оружие может выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Издание подчеркивает, что при таком оперативном обстреле противник, скорее всего, будет только предполагать, откуда ведется атака и не сможет предпринять контратаку. Кроме того, даже если обстрел из 2Б25 принесет незначительные повреждения, то как минимум заметно испортит позиции противника.

Напомним, российский носимый миномет 2Б25 «Галл»был разработан в нижегородском ОАО ЦНИИ «Буревестник». Широкой публике был представлен в 2011 году, в настоящее время выпускается серийно.

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