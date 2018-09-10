2018-09-10T11:29:04+03:00
В мире

Британец инсценировал собственное похищение ради попойки с друзьями

В итоге мужчину приговорили к 16 неделям тюрьмы
Дарья ИВАШКИНА
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Британская полиция потратила на поиски мужчины 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллиона рублей)Британская полиция потратила на поиски мужчины 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллиона рублей)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Житель британского города Блэкпул Ли Форд получил 16 недель тюрьмы за инсценировку собственного похищения. Как выяснилось, мужчина обманул свою беременную девушку ради попойки с друзьями.

Так, все началось с того, что 45-летний британец позвонил своей возлюбленной Зои Дойль и заявил, что какие-то люди похитили его и теперь требуют выкуп в размере 80 фунтов стерлингов (это приблизительно семь тысяч рублей).

По словам девушки, голос ее возлюбленного действительно казался испуганным, а на заднем фоне были слышны мужские голоса, которые обещали переломать пленнику ноги и облить кипятком. В результате британка перевела «похитителям» требуемую сумму, после чего обратилась в полицию.

В итоге правоохранители потратили на поиски мужчины 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллиона рублей). В частности, они задействовали в операции вертолет и даже уже успели вызвать профессионального переговорщика.

Найти же «похищенного» удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным около одного из местных супермаркетов. На одной из записей Форд был запечатлен выходящим из магазина в компании друзей и с бутылками спиртного, пишет The Sun.

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