2018-09-10T14:52:35+03:00
Политика

«Были и хулиганы, и провокаторы»: Песков заверил, что полиция во время несогласованных акций действовала по закону

Представитель Кремля прокомментировал действия правоохранителей во время прошедших 9 сентября несанкционированных акций
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В понедельник, 10 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия полиции во время несогласованных акций, прошедших в минувшее воскресенье в центре Москвы. В частности, представитель Кремля заметил, что правоохранители действовали строго по закону.

«Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях», - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы нашего государства, среди участков протестов были «и хулиганы, и провокаторы». При этом он подчеркнул, что участие несовершеннолетних в незаконных акциях было именно результатом провокации. Также Дмитрий Песков напомнил о том, что подобные провокации имеют правовые последствия.

«В очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в несанкционированных акциях. При том, что те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов. И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

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