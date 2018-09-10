2018-09-10T17:22:03+03:00
ВЭФ-2018

Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии

Также активно развиваются отношения наших стран в сфере гуманитарных отношений и торговли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Японский премьер Синдзо Абэ и президент России Владимир ПутинЯпонский премьер Синдзо Абэ и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Москва готова выводить отношения с Токио на новый уровень при условии, что они будут основаны на добрососедстве и уважении к интересам друг друга. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается развитие гуманитарных отношений между нашими странами, а также рост товарооборота, который только за первые шесть месяцев этого года увеличился еще на 20%.

"Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, и впервые это относится к взаимодействию военных", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что 11-13 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Именно с целью его посещения Абэ накануне прибыл в Россию.

Сайт kp.ru писал о том, что кроме японского премьер-министра мероприятие посетят также председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.

Путин во Владивостоке встретится с Синдзо Абэ.Дмитрий СМИРНОВ

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