Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии
Москва готова выводить отношения с Токио на новый уровень при условии, что они будут основаны на добрососедстве и уважении к интересам друг друга. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается развитие гуманитарных отношений между нашими странами, а также рост товарооборота, который только за первые шесть месяцев этого года увеличился еще на 20%.
"Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, и впервые это относится к взаимодействию военных", - подчеркнул глава государства.
Напомним, что 11-13 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Именно с целью его посещения Абэ накануне прибыл в Россию.
Сайт kp.ru писал о том, что кроме японского премьер-министра мероприятие посетят также председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.
Путин во Владивостоке встретится с Синдзо Абэ.Дмитрий СМИРНОВ
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