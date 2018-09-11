«Газпром нефть» нашла большие запасы нефти на Сахалине

СЕГОДНЯ 07:21 2018-09-11T07:21:32+03:00

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Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, общаясь во вторник, 11 сентября, с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ - 2018), сообщил, что запасы нефти на месторождении «Нептун», находящемся на шельфе в Охотском море в 55-ти километрах северо-восточнее острова Сахалин, составляют 415,8 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку

Таким образом, по словам Дюкова, «Нептун» стал одним из крупнейших активов компании. Как ожидается, это позволит «Газпром нефти» более активно работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, передает «Интерфакс».

Напомним, месторождение «Нептун» является крупнейшим открытием «Газпром нефти» за 2017 год. Лицензия на Аяшском участке, где находится месторождение, принадлежит компании «Газпром нефть Шельф», а разработкой скважины занималась «Газпром нефть-Сахалин».