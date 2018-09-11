Минстрой пообещал сократить летнее отключение горячей воды до трех дней
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ пообещали сократить срок летнего отключения горячей воды. По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, в скором времени россиян будут оставлять без воды максимум на три дня.
При этом заместитель министра отметил, что новые сроки планируется законодательно закрепить примерно через год.
Причем, как заявил чиновник, в настоящее время в рамках эксперимента в нескольких городах уже удалось сократить летнее отключение до трех дней. «Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», - сказал Чибис в интервью газете «Коммерсант».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время горячую воду в России отключают на 14 дней. В Москве нормативный срок летнего отключения несколько меньше - 10 дней.