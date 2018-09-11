Минстрой пообещал сократить летнее отключение горячей воды до трех дней

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-11T13:27:08+03:00

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В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ пообещали сократить срок летнего отключения горячей воды. По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, в скором времени россиян будут оставлять без воды максимум на три дня.

При этом заместитель министра отметил, что новые сроки планируется законодательно закрепить примерно через год.

Причем, как заявил чиновник, в настоящее время в рамках эксперимента в нескольких городах уже удалось сократить летнее отключение до трех дней. «Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», - сказал Чибис в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время горячую воду в России отключают на 14 дней. В Москве нормативный срок летнего отключения несколько меньше - 10 дней.