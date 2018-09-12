США не допускают российский самолет к полетам в рамках Договора об отрытом небе

СЕГОДНЯ 02:36 2018-09-12T02:36:42+03:00

Российский самолет наблюдения Ту-214ОН получил одобрение всех стран-участниц договора по открытому небу, кроме США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России обвинили Вашингтон в стремлении политизировать все вопросы

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Соединенные Штаты не допустили российский военный самолет Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба. Как сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, это было сделано без объяснения причин.

Он пояснил, что Россия со 2 по 11 сентября Россия провела международное освидетельствование нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. После испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали разрешение воздушному судну на наблюдательные полеты над территориями государств-участников договора.

«Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», — заявил Рыжков в интервью газете "Красная звезда"

По его мнению, поведение Вашингтона можно расценивать, как стремление ставить политические вопросы превыше всех остальных.

«Американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-2014ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на пять-семь лет опередила США», — считает начальник центра.

В освидетельствовании самолета приняли участие 72 эксперта из 23 государств-участников договора. Все они подтвердили полное соответствие Ту-214ОН требованиям и ограничениям договора.