2018-09-12T06:06:03+03:00
Спорт

Испания забила Хорватии шесть безответных мячей в матче Лиги наций

Игра проходила в испанском городе Эльче
Юлия ДИВЕЕВА
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Сборная Испании обыграла сборную Хорватии в матче Лиги нацийСборная Испании обыграла сборную Хорватии в матче Лиги нацийФото: REUTERS
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Сборная Испании разгромила серебряный призеров чемпионата мира по футболу 2018 года сборную команду Хорватии. Матч Лиги наций завершился во вторник со счетом 6:0.

Игра проходила в испанской Валенсии на стадионе города Эльче. Первым в ворота хорватов на 24-й минуте забросил мяч Сауль. За ним на 33-й минуте второй гол забил Марко Асенсио, а через 15 минут – Родриго.

Серхио Рамос и Иско тоже отметились голами. Еще один мяч записали как автогол вратаря хорватской команды Ловре Калинича, передает ТАСС.

Таким образом, команда Испании лидирует в своей группе А после двух игр с шестью очками. Сборная Англии и Хорваты провели по одному матчу и не набрали ни одного очка.

Отметим, что испанцы вылетели с ЧМ-2018 на 1/8 финала, а хорваты в финале проиграли Французам со счетом 2:4.

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