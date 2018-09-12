2018-09-12T09:16:59+03:00
Политика

Путин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграции

Глава государства призвал региональных игроков сохранить дух экономической свободы без санкций и политической предвзятости
Денис СУХОВ
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Путин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграцииПутин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграцииФото: REUTERS
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Россия стремится создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и экономической интеграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В частности, глава российского государства призвал региональных партнеров устранить взаимные барьеры в торговле.

«Мировая глобальная экономика сегодня всё чаще сталкивается с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно», - подчеркнул Путин.

По его словам, Дальний Восток продолжит демонстрировать высокие темпы роста и останется ключевым участником мировой экономики и торговли лишь в случае, если удастся сохранить «дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости».

Кроме того, Путин назвал развитие российского Дальнего Востока одним из приоритетов государства, от которого зависит реализация намеченного экономического прорыва в стране в целом.

«Будущее Дальнего Востока — это не только традиционные отрасли, это прежде всего современное образование, наука, международное сотрудничество», - отметил президент.

Глава государства призвал разработать меры по стимулированию инвестиций в регион со стороны крупных компаний-экспортеров, использующих инфраструктуру Дальнего Востока.

«Основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров, портов, как правило, это крупные угольные и энергетические компании. Предлагаю подумать, как стимулировать этих российских экспортеров направлять часть своих доходов в эффективные экономические и социальные проекты на Дальнем Востоке», - добавил российский лидер.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного университета на острове Русский 11-13 сентября.

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