Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-12T14:56:15+03:00

Мужчина задремал в бизнес-классе на виду у всех

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Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines были крайне удивлены тем, что один из пилотов заснул в бизнес-классе прямо во время полета. Лайнер совершал семичасовой перелет в шотландский Глазго из Ньюарка, и, по всей видимости, один из капитанов решил недолго отдохнуть.

Такое поведение персонала поразило пассажиров. Один из них рассказал, что мужчина снял форму, аккуратно сложил ее на соседнем кресле и проспал около полутора часов у всех на глазах.

«Когда он проснулся, он снова надел униформу и собрался обратно в кабину пилотов», — объяснил возмущенный пассажир.

Отметим, что по правилам международных перевозок, пилоты имеют право отдыхать во время длительного перелета, и в этом нет никакого нарушения, поскольку в это время в кабине находятся два других капитана, пишет сайт argumenti.ru.

Однако пассажиров, по всей видимости больше возмутил факт, что мужчина не просто отдыхал, а делал это в бизнес-классе, передает сайт «Свободная пресса».