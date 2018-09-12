Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»
Эсминец проекта 956 «Быстрый» и два ракетных катера Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами «Москит» по дрейфующему судну-мишени в рамках военных учений «Восток-2018». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В рамках маневров «Восток-2018» в акватории Охотского моря корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели», - рассказали в ведомстве.
При этом в министерстве уточнили, что все три выпущенные ракеты поразили надводную цель, находившуюся на расстоянии более 100 км, что подтверждено данными объективного контроля.
Безопасность в районе стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов ТОФ, а также силы морской авиации.
Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.
Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.