Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-12T15:24:30+03:00

Надводная цель дрейфовала на расстоянии около 100 км, отметили в пресс-службе Минобороны РФ

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Эсминец проекта 956 «Быстрый» и два ракетных катера Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами «Москит» по дрейфующему судну-мишени в рамках военных учений «Восток-2018». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В рамках маневров «Восток-2018» в акватории Охотского моря корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели», - рассказали в ведомстве.

При этом в министерстве уточнили, что все три выпущенные ракеты поразили надводную цель, находившуюся на расстоянии более 100 км, что подтверждено данными объективного контроля.

Безопасность в районе стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов ТОФ, а также силы морской авиации.

Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.

Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.