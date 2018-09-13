Жириновский набросился с оскорблениями на Хинштейна во время съемок передачи

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-13T13:19:13+03:00

Конфликт между политиками произошел во время записи «Вечера с Владимиром Соловьевым» [видео]

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Владимир Жириновский снова оказался в центре скандала. На этот раз политик высказал все, что думает депутату Госдумы от Самарской области Александру Шинштейну.

Перепалка произошла в студии во время записи передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Еврейский батл - Жириновский ругался с Хинштейном в прямом эфире на передаче у Соловьёва.

В перерыве прямого эфира между гостями разгорелся скандал. Лидер ЛДПР, как это бывает, не сдерживался в высказываниях. Называл оппонента подлецом и обещал вымазать его фекалиями.

Отстаивать свою честь и достоинство Хинштейн обещал в думской комиссии по этике. А чтобы было доказательства, записывал жаркий спич Жириновского на видео.

Увидев, что речь фиксируется, Владимир Вольфович несколько «сбавил обороты», а присутствующие в студии постарались максимально сгладить углы.

После съемок передачи Александр Хинштейн еще раз подтвердил свои планы обратиться в комиссию по этике, подчеркнув, что без видеокамеры речь Жириновского была более эмоциональной. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает «Дни.ру».