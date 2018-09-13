2018-09-13T13:34:28+03:00
Происшествия

В подмосковной аварии на Симферопольском шоссе столкнулись пять машин

От столкновения одно авто загорелось
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В аварии обошлось без жертвВ аварии обошлось без жертвФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Московской области на Симферопольском шоссе произошла массовая авария. На тридцатом километре трассы, возле заправочной станции столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Сообщается, что авария была зафиксирована накануне вечером, 12 сентября. Примечательно, что от столкновения одна машина загорелась. При этом, к счастью, удалось обойтись без жертв. Несмотря на масштабы происшествия, никто из водителей и пассажиров не получил травм и ранений.

«Произошло столкновение пяти автомобилей: Kia, Mercedes, Toyota, Hyundai и грузовика. Hyundai загорелся», - приводит сообщение подмосковного управления полиции интернет издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и потушили горящий автомобиль. О причинах и обстоятельствах столкновения не сообщается, передает сетевое издание m24.ru.

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