В подмосковной аварии на Симферопольском шоссе столкнулись пять машин

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-13T13:34:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московской области на Симферопольском шоссе произошла массовая авария. На тридцатом километре трассы, возле заправочной станции столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Сообщается, что авария была зафиксирована накануне вечером, 12 сентября. Примечательно, что от столкновения одна машина загорелась. При этом, к счастью, удалось обойтись без жертв. Несмотря на масштабы происшествия, никто из водителей и пассажиров не получил травм и ранений.

«Произошло столкновение пяти автомобилей: Kia, Mercedes, Toyota, Hyundai и грузовика. Hyundai загорелся», - приводит сообщение подмосковного управления полиции интернет издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и потушили горящий автомобиль. О причинах и обстоятельствах столкновения не сообщается, передает сетевое издание m24.ru.