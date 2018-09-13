2018-09-13T19:32:28+03:00
Спорт

В Испании закрыли антидопинговое расследование в отношении Черышева

Результаты изучения допинг-проб футболиста показали отсутствие каких-либо нарушений
Денис СУХОВ
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Денис ЧерышевДенис ЧерышевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) закончило антидопинговое расследование в отношении российского футболиста Дениса Черышева, который в настоящее время выступает за «Валенсию».

Соответствующее письмо за подписью главы департамента по предупреждению и антидопинговому контролю AEPSAD Хесуса Муньос-Герроя Ревильи опубликовал сам спортсмен на своей станице в Твиттер.

«Мы провели расследование совместно с WADA в связи с появившимися в прессе сообщениями о возможном употреблении вами запрещенных препаратов. В результате расследования нарушения антидопинговых правил обнаружено не было. Спасибо за сотрудничество», - говорится в письме.

Напомним, поводом для проведения расследования в отношении футболиста стало интервью его отца, Дмитрия Черышева, данное испанскому изданию Sport Weekend летом 2018 года. В нем Черышев-старший заявил, что во время выступлений за клуб «Вильяреал» сыну делали инъекции гормона роста.

Позже Российский футбольный союз и сам Дмитрий Черышев выступили с опровержением этой информации, заявив что журналисты Sport Weekend употребили в статье неверный термин, перепутав незапрещенные антидопинговым регламентом инъекции плазмы с инъекциями гормона роста.

Напомним, Черышев подписал пятилетний контракт с «Вильяреалом» в 2016 году, а минувшим летом на правах аренды перешел в «Валенсию».

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