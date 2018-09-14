Генсек ООН: Возможности использования США «мягкой силы» сокращаются

СЕГОДНЯ 01:14 2018-09-14T01:14:53+03:00

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Соединенные Штаты сужают себе пространство для маневров в международной политике, и теряют способность влиять на мировые события, при этом являясь гарантом глобальной стабильности. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я думаю, что возможности использования мягкой силы Соединенными Штатами в настоящий момент сокращаются», - сказал он.

Генсек назвал это тревожным знаком, поскольку «большинство мировых проблем нельзя решить без участия» Вашингтона. Он так5же отметил, что из-за многочисленных конфликтов, в которые вовлечены США, привлекательность американского общества становится менее очевидной.

«США сейчас вовлечены в целый ряд разного рода конфликтов - в торговле и других сферах. А это означает, что привлекательность американского общества, которая являлась доминирующим фактором в международных отношениях еще несколько десятилетий назад, сегодня менее очевидна», - цитирует его заявление журнал The Atlantic.

Гутерриш считает, что теперь международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет чаще ставиться под сомнение. И к новой ситуации следует научиться приспосабливаться как Соединенным Штатам, так и всему миру.