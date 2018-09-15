В Дагестане идет поиск боевиков, введен режим КТО
Ранним утром в субботу, 15 сентября, в двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Как сообщил представитель пресс-службы оперативного штаба НАК в республике, идет поиск боевиков и их пособников.
«В 05:00 мск начальником управления ФСБ России по Дагестану принято решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», - приводит слова сотрудника штаба ТАСС.
Напомним, режим КТО предусматривает временные ограничения и специальные меры – например, ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверку документов и даже временное отселение людей, проживающих в пределах территории, где вводится режим контртеррористической операции.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 июля на 764-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Стальский бандиты обстреляли патрульную машину ГИБДД, в которой находились трое полицейских. Двое из них скончались на месте, третий был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
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