В Дагестане идет поиск боевиков, введен режим КТО

СЕГОДНЯ 06:33 2018-09-15T06:40:06+03:00

В Дагестане введен режим КТО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Режим контртеррористической операции введен в пять утра на территории двух районов республики

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Ранним утром в субботу, 15 сентября, в двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Как сообщил представитель пресс-службы оперативного штаба НАК в республике, идет поиск боевиков и их пособников.

«В 05:00 мск начальником управления ФСБ России по Дагестану принято решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», - приводит слова сотрудника штаба ТАСС.

Напомним, режим КТО предусматривает временные ограничения и специальные меры – например, ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверку документов и даже временное отселение людей, проживающих в пределах территории, где вводится режим контртеррористической операции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 июля на 764-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Стальский бандиты обстреляли патрульную машину ГИБДД, в которой находились трое полицейских. Двое из них скончались на месте, третий был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

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