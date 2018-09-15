2018-09-15T07:07:24+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 15 сентября 2018 года: температура воздуха днем - 22 градуса

Погода в Москве на 15 сентября 2018 года будет переменно облачной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В субботу осадков в столице не ожидаетсяВ субботу осадков в столице не ожидаетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики рассказали, что погода в Москве на 15 сентября 2018 года будет переменно облачной. Дождя в этот день не ожидается, как и других осадков.

Температура воздух в светлое время суток будет держаться в районе 20..22 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до 10..12 градусов.

Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе в 751 миллиметр ртутного столба.

Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье ожидается небольшой дождь. Он затронет почти всю территорию Москвы и Подмосковья за исключением восточных районов региона, сообщает официальный сайт Гидрометцентра России.

Второй день выходных будет менее солнечным и более холодным. Температура составит 17-19 градусов, при этом местами в городе ожидаются обильные осадки.

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