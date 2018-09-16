2018-09-16T12:34:34+03:00
Политика

Активность жителей Приморья во втором туре выбора губернаторов выросла

Ход голосования контролируют представители Общественной палаты РФ
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: Александр РЮМИН/ТАССФото: Александр РЮМИН/ТАСС
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Второй тур выборов губернатора Приморского края проходит активнее, чем первый: 16 сентября явка избирателей выросла по сравнению с единым днем голосования 9 сентября. На 15 часов по местному времени 16 сентября в Приморье проголосовало 23,23% избирателей, сообщает избирком края. Неделю назад в это же время явка составляла 21,37%.

Голосование проходит под наблюдением представители Общественной палаты РФ.

- 1450 общественных наблюдателей от палаты работают на избирательных участках Приморского края. Если появляется какая-то информация о нарушениях с участков, у нас есть возможность оперативно связаться с людьми и установить, что происходит, - рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье проводится после того, как 9 сентября ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов. Во втором туре на пост главы региона претендуют депутат ЗС Приморья Андрей Ищенко (кандидат от КПРФ) и кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко.

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