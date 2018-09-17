Столтенберг: Страны НАТО готовы дать совместный отпор в случае кибератак из России

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-17T09:29:17+03:00

Альянс может задействовать 5 статью своего устава для обороны в киберпространстве

Изменить размер текста: A A

Страны НАТО готовы дать совместный отпор на потенциальные кибератаки из России, применив положения пятой статьи устава организации. В соответствии с последней, нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В то же время он подчеркнул, что пятая статья устава не применяется автоматически, и решение о коллективном ответе будет приниматься исходя из характера кибератаки.

Столтенберг отказался уточнить, при каких условиях НАТО применит пятую статью.

«Я считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику», - заключил Столтенберг.

Напомним, текст пятой статьи устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одну из стран альянса следует рассматривать как нападение на всех членов организации. В этом случае каждая из стран НАТО получает право немедленно оказать пострадавшему союзнику коллективную или индивидуальную помощь, которую сочтет необходимой, включая применение вооруженных сил.

В июне этого года Столтенберг объявил о создании совместной системы уведомлений о киберугрозах между НАТО и ЕС. По словам генсека, тогда были достигнуты соглашения о сотрудничестве по 74 направлениям.

«Прогресс существенный. Например, наши организации теперь в режиме реального времени обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ», - пояснил глава НАТО.