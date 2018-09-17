Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?

СЕГОДНЯ 11:43 2018-09-17T11:43:27+03:00

В штабе Андрея Тарасенко утверждают, что избирателям в поддержку Андрея Ищенко платили от 500 до 2 тысяч рублей

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Около 24 тысячи голосов избирателей в ходе второго тура выборов губернатора Приморья, состоявшихся 16 сентября, было куплено в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, заявили агентству ТАСС в штабе кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко.

«Как минимум во Владивостоке куплено 13 тысяч человек, в Находке 6 тысяч человек, в Хасане около 5 тысяч, - пояснил представитель штаба. - Наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными. Поэтому по завершению работы некоторых комиссий результат изменился. Об окончательном результате даже сейчас еще рано говорить, еще до сих пор идет подсчет».

Кроме того, представитель штаба Андрея Тарасенко отметил, что в течение всего дня выборов также происходил подвоз избирателей от Ищенко на участки. После этого, ночью коммунисты пытались манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

Собеседник агентства также подчеркнул, что штаб Тарасенко готовит новые жалобы на подкуп избирателей.

«Мы уже подали несколько жалоб на подвоз и подкуп избирателей сегодня в ходе голосования, и продолжаем собирать эти факты и готовить новые жалобы. По нашим данным, людей подвозили к участкам на авто и сразу же раздавали деньги. За голос платили от 500 до 2 тысяч рублей», - резюмировал собеседник агентства.