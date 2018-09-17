Правительство пересмотрит льготы для нефтяников до весны 2019 года

17 Сент. 23:37 2018-09-17T23:38:17+03:00

Правительство РФ планирует субсидировать месторождения, на которых пока нет добычи нефти Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

До весны 2019 года правительство планирует пересмотреть существующие льготы для российских нефтяников на основании инвентаризации месторождений. Об этом сообщил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак.

В ходе пятничного совещания с участием нефтяных компаний были приняты решения провести инвентаризацию месторождений и предоставленных льгот, которые сложились сегодня, а также подготовить систематизированный перечень оснований для преференций, чтобы стимулирования добычу трудноизвлекаемых запасов нефти.

Козак отметил, что до сих пор такой детальной оценки на основе единых критериев не проводилось, а потенциал месторождения оценивали сами компании. При этом некоторые заявляют об убыточности предприятия, а другие при таких же условиях обеспечивают и доход, и уплату налогов, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, правительство будет помогать месторождениям, «на которых сегодня нет добычи и, соответственно, нет доходов у федерального бюджета». Их будут субсидировать, чтобы они не закрылись до поступления инвестиций и внедрения новых технологий.