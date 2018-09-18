Генсек ШОС определил ключевой приоритет работы организации

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-18T10:25:29+03:00

По словам Рашида Алимова, все члены объединения придерживаются принципа "нулевой терпимости" к терроризму

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Ключевым приоритетом деятельности Шанхайской организации сотрудничества является противодействие терроризму. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остается ключевым приоритетом деятельности ШОС. В государствах-членах ШОС утвердился консенсус "нулевой терпимости" к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий", - сказал генсек, выступая в Шанхае перед слушателями курсов по борьбе с терроризмом.

Алимов подчеркнул, что в рамках такой позиции главы государств-членов ШОС заявили о намерении создать единый глобальный антитеррористический фронт при центральнои координирующеи роли ООН. Центр будет работать по международным правовым нормам, избегая политизации и двои ных стандартов.

"Это — комплексная задача, которая требует последовательных и целенаправленных усилий", - приводятся слова генсека на сайте организации.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце августа 2018 года в Челябинске состоялись первые антитеррористические учения стран-членов ШОС.