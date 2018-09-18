Генсек ШОС определил ключевой приоритет работы организации
Ключевым приоритетом деятельности Шанхайской организации сотрудничества является противодействие терроризму. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.
"В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остается ключевым приоритетом деятельности ШОС. В государствах-членах ШОС утвердился консенсус "нулевой терпимости" к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий", - сказал генсек, выступая в Шанхае перед слушателями курсов по борьбе с терроризмом.
Алимов подчеркнул, что в рамках такой позиции главы государств-членов ШОС заявили о намерении создать единый глобальный антитеррористический фронт при центральнои координирующеи роли ООН. Центр будет работать по международным правовым нормам, избегая политизации и двои ных стандартов.
"Это — комплексная задача, которая требует последовательных и целенаправленных усилий", - приводятся слова генсека на сайте организации.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце августа 2018 года в Челябинске состоялись первые антитеррористические учения стран-членов ШОС.