В Приморье затонул плавучий док с двумя судами
На судоремонтном заводе в поселке Славянка Приморского края затонул плавучий док с двумя судами. Соответствующая видеозапись была сделана очевидцами происшествия.
Авария произошла во время доковой операции, ее причины пока неизвестны.
«Док погрузился, в него зашли два судна. Но потом что-то случилось, и он не смог подняться», - заявил гендиректор ПАО «Славянский СРЗ» Андрей Якимчук в интервью агентству PrimaMedia.
На записи видно, что плавучий док дал заметный крен, после чего по нему начали скатываться установленные по бортам краны. В результате один из них рухнул и переломился в двух местах, второй сохранил вертикальное положение, но вероятно также получил серьезные повреждения.
По словам одного из очевидцев, в момент происшествия в доке работала женщина-крановщица, которая, к счастью, не пострадала.
Видео аварии на судоремонтном заводе ПАО «Славянский СРЗ».
Отмечается, что причину аварии будут устанавливать водолазы, которые прибудут завтра для обследования затонувшего дока.