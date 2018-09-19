В Приморье затонул плавучий док с двумя судами

СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-19T16:47:37+03:00

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На судоремонтном заводе в поселке Славянка Приморского края затонул плавучий док с двумя судами. Соответствующая видеозапись была сделана очевидцами происшествия.

Авария произошла во время доковой операции, ее причины пока неизвестны.

«Док погрузился, в него зашли два судна. Но потом что-то случилось, и он не смог подняться», - заявил гендиректор ПАО «Славянский СРЗ» Андрей Якимчук в интервью агентству PrimaMedia.

На записи видно, что плавучий док дал заметный крен, после чего по нему начали скатываться установленные по бортам краны. В результате один из них рухнул и переломился в двух местах, второй сохранил вертикальное положение, но вероятно также получил серьезные повреждения.

По словам одного из очевидцев, в момент происшествия в доке работала женщина-крановщица, которая, к счастью, не пострадала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669550" frameborder="0"></iframe> Видео аварии на судоремонтном заводе ПАО «Славянский СРЗ».

Отмечается, что причину аварии будут устанавливать водолазы, которые прибудут завтра для обследования затонувшего дока.