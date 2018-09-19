Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и Донбассе
В среду, 19 сентября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Донбассе.
«Президент России информировал о российско-турецких договоренностях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении.
Говоря о конфликта на юго-востоке Украины, главы двух государств подтвердили настрой на дальнейшее содействие урегулированию ситуации, в том числе в рамках «нормандского формата». Отмечается, что российский президент выразил озабоченность обстановкой в регионе, сложившейся после убийства главы ДНР Александра Захарченко.
Также Путин и Меркель рассмотрели некоторые аспекты преодоления негативных тенденций на международных рынках.