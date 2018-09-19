2018-09-19T17:43:16+03:00
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и Донбассе

Разговор состоялся по инициативе германской стороны
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 19 сентября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Донбассе.

«Президент России информировал о российско-турецких договоренностях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении.

Говоря о конфликта на юго-востоке Украины, главы двух государств подтвердили настрой на дальнейшее содействие урегулированию ситуации, в том числе в рамках «нормандского формата». Отмечается, что российский президент выразил озабоченность обстановкой в регионе, сложившейся после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Также Путин и Меркель рассмотрели некоторые аспекты преодоления негативных тенденций на международных рынках.

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