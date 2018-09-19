2018-09-19T17:28:19+03:00
Политика

Дубль два: кандидат-коммунист примет участие в новых выборах в Приморье

Но сначала Геннадий Зюганов предлагает разобраться с результатами прошедшего 16 сентября второго тура выборов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

КПРФ планирует принять участие в перевыборах губернатора Приамурья, однако, сначала требуется разобраться с итогами второго тура голосования, цитирует агентство «Интерфакс» лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы будем участвовать в выборах, у нас сильный кандидат, хорошая команда, - пояснил лидер коммунистов журналистам в среду, комментируя рекомендацию ЦИК РФ крайизбиркому отменить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края.

Но, по мнению Геннадий Зюганова, прежде всего необходимо разобраться с результатами прошедшего 16 сентября второго тура выборов. Политик считает, что Тарасенко не должен участвовать в очередных выборах в Приморье. Его необходимо отправить в отставку с поста врио губернатора Приморского края.

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко уже заявил, что готов участвовать в новых выборах.

Напомним, ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

При этом первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что в Приморье надо отменять результаты голосования только на участках, с которых поступали сообщения о фальсификациях.

- Надо аннулировать результаты на тех участках, где они сфальсифицированы, таких 32-33 участка, - сообщил он журналистам в среду, комментируя решение ЦИК РФ аннулировать результаты второго тура выборов в Приморье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко прокомментировал новые данные Минобороны РФ по делу о крушении MH17
Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и Донбассе
Эрдоган уверен, что никакого экономического кризиса в Турции нет
«Хорошие и добрые новости»: Песков заявил, что Москва приветствует результаты межкорейского саммита
Россиянам запретят курить в подъездах
В Приморье затонул плавучий док с двумя судами
Эксперт рассказал, чего ждать после прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной
ООН: больше трех тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта
Британский министр обороны посетил Донбасс
Трое американских военных пострадали при аварии с танком в Словакии
Председатель Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении
Эксперт прокомментировал укрепление курса рубля
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу через шесть лет
Порошенко отрицает, что сбившая малайзийский Boeing ракета была украинской