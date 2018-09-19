Дубль два: кандидат-коммунист примет участие в новых выборах в Приморье

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-19T17:28:19+03:00

Но сначала Геннадий Зюганов предлагает разобраться с результатами прошедшего 16 сентября второго тура выборов

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КПРФ планирует принять участие в перевыборах губернатора Приамурья, однако, сначала требуется разобраться с итогами второго тура голосования, цитирует агентство «Интерфакс» лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы будем участвовать в выборах, у нас сильный кандидат, хорошая команда, - пояснил лидер коммунистов журналистам в среду, комментируя рекомендацию ЦИК РФ крайизбиркому отменить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края.

Но, по мнению Геннадий Зюганова, прежде всего необходимо разобраться с результатами прошедшего 16 сентября второго тура выборов. Политик считает, что Тарасенко не должен участвовать в очередных выборах в Приморье. Его необходимо отправить в отставку с поста врио губернатора Приморского края.

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко уже заявил, что готов участвовать в новых выборах.

Напомним, ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

При этом первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что в Приморье надо отменять результаты голосования только на участках, с которых поступали сообщения о фальсификациях.

- Надо аннулировать результаты на тех участках, где они сфальсифицированы, таких 32-33 участка, - сообщил он журналистам в среду, комментируя решение ЦИК РФ аннулировать результаты второго тура выборов в Приморье.