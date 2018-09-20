2018-09-20T04:06:37+03:00
Политика

В Киеве здание академии СБУ украсили изображением бойца ФСБ

Граффити под названием «На страже безопасности Украины» нарисовали к 27 годовщине независимости Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Этот мурал теперь украшает стену академии СБУ в КиевеЭтот мурал теперь украшает стену академии СБУ в КиевеФото: СОЦСЕТИ
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В Киеве на здании академии Службы безопасности Украины появился мурал с изображением бойца ФСБ. На ляпсус силовиков обратил внимание пользователь из Незалежной Денис Гороховский.

На своей странице в Facebook он рассказал, что стену академии украсили гигантским граффити, на котором плечом к плечу стоят украинский казак и современный боец спецназа. Открытие мурала под названием «На страже безопасности Украины» проходило в торжественной обстановке во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. На мероприятии присутсвовал председатель СБУ Василий Грицак.

«Правда, на мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН. В общем, очередное празнование превратилось в засаду», - написал Гороховский.

Получается, что украинские художники, которым заказали граффити, просто скачали картинку из интенета, не задумываясь об аутентичности изображения.

Авторы граффити позаимствовали образ бойца спецназа с компьютерной реконструкции обмундирования бойца ФСБ Фото: СОЦСЕТИ

Авторы граффити позаимствовали образ бойца спецназа с компьютерной реконструкции обмундирования бойца ФСБФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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