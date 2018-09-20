Опрос: почти две трети россиян ежедневно заходят в интернет

СЕГОДНЯ 08:15 2018-09-20T08:15:45+03:00

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Ежедневно почти две трети россиян (65%) заходят в интернет. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Интернетом с той или иной периодичностью пользуются 80% граждан России.

"В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным исследования, 97% представителей активной аудитории (18-24-летние) пользуются интернетом каждый день. 78% граждан с высшим образованием и 72% материально обеспеченных россиян заходят в сеть ежедневно. Интернетом не пользуются 19% респондентов.

По результатам опроса, 44% пользователей пользуются интернетом в рабочих или учебных целях. Наиболее популярными стали ресурсы, где можно найти музыку, фильмы, книги (42%).

Также, согласно итогам исследования, с 31% в 2014 году до 28% в 2018 году снизилось число россиян, общающихся в социальных сетях со своими друзьями. Уменьшилась доля онлайн-игроков с 18% в 2014 году до 9% в этом году.