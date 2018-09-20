2018-09-20T08:41:07+03:00
В мире

ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию в мире

В прошлом году туберкулезом заразились 10 миллионов человек, из них 1,6 миллиона умерли
Юлия ДИВЕЕВА
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ВОЗ считает туберкулез самой опасной из всех инфекций в миреВОЗ считает туберкулез самой опасной из всех инфекций в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самая распространенная смертоносная болезнь на планете – это туберкулёз. Такие данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения.

На следующей неделе пройдет первое в истории Совещание лидеров стран-участниц Организации Объединенных Наций по борьбе с туберкулезом. ВОЗ призывает ООН принять решительные меры, опираясь на недавние шаги лидеров Индии, Российской Федерации, Руанды и Южной Африки.

«Сегодня необходимо предпринять беспрецедентные меры мобилизации национальных и международных обязательств», - говорится на сайте организации.

ВОЗ отмечает, что, хоть заболеваемость и смертность от туберкулёза во всем мире снижается, только в 2017 году им заразились десять миллионов человек и умерли от инфекции 1,6 миллиона человек. В России эффективные меры по борьбе с туберкулезом позволили сократить заболеваемость (на 5%) и смертность (на 13%) в год.

Тем не менее эта болезнь остается одной из самых опасных инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Эксперты предупредили, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.

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